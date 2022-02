Usa, Biden sotto il tiro della destra: "Troppo debole con Putin" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Incalzato dai repubblicani e da Donald Trump che elogia Putin come un "genio" che lo ha beffato, Joe Biden cala l'asso annunciando nuove sanzioni contro il Nord Stream 2 e i dirigenti della societa' ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Incalzato dai repubblicani e da Donald Trump che elogiacome un "genio" che lo ha beffato, Joecala l'asso annunciando nuove sanzioni contro il Nord Stream 2 e i dirigentisocieta' ...

