Un’altra opabinia | Perché ci interessa così tanto questa strana creatura preistorica

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ci risiamo! Abbiamo trovato un parente stretto dell’, ovvero dell’enigmatico esemplare invertebrato che per un secolo ha fatto discutere la scienza. Per anni infatti i ricercatori non hanno saputo come classificare questo mostro con cinque occhi, una proboscide e un corpo lungo sette centimetri. Il ritrovamento di un parente stretto dici fa capire di essere al cospetto di un artropode, ossia di un invertebrato celomato. Un invertebrato assai curioso – curiosauro.itUna seconda: ora possiamo dare un’identità allaFino a oggi i paleontologi avevano scoperto soluna decina di esemplari di. E tutti nel giacimento di Burgess. L’aspetto bizzarro, diciamo pure mostruoso, dell’animaletto ha comportato nel secolo scorso ...