Una vita anticipazioni: Lolita non migliora, Antonito pensa al peggio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 25 febbraio 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e le anticipazioni che ci rivelano proprio quello che sta accadendo in Spagna. In onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5, la prima parte dell’episodio 1334. Avrete visto che Lolita ha iniziato a prendere le medicine per la cura sperimentale che il professore incontrato le ha proposto. Al ristorante, fervono i preparativi per l’imminente riapertura. Susana scopre che Armando non alloggia all’hotel parigino indicato nell’ultimo telegramma e teme che gli sia potuto accadere qualcosa. Aurelio tenta un nuovo approccio con Anabel, ma la ragazza lo respinge senza esitare. Ma vediamo adesso la trama per la puntata di Una vita in onda domani su Canale 5, ecco per voi le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 febbraio 2022) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 25 febbraio 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e leche ci rivelano proprio quello che sta accadendo in Spagna. In onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5, la prima parte dell’episodio 1334. Avrete visto cheha iniziato a prendere le medicine per la cura sperimentale che il professore incontrato le ha proposto. Al ristorante, fervono i preparativi per l’imminente riapertura. Susana scopre che Armando non alloggia all’hotel parigino indicato nell’ultimo telegramma e teme che gli sia potuto accadere qualcosa. Aurelio tenta un nuovo approccio con Anabel, ma la ragazza lo respinge senza esitare. Ma vediamo adesso la trama per la puntata di Unain onda domani su Canale 5, ecco per voi le ...

Advertising

straneuropa : Leggo che l'economia russa pesa quanto quella spagnola, ma la popolazione è di circa tre volte. In altre parole, so… - ItaliaViva : La politica è importante ma la vita lo è di più e la mia è stata messa in pasto a una clamorosa campagna non soltan… - Link4Universe : @ditonellapiaga Poche cose tirano su di morale quanto vedere trentenni che non si fanno più intimidire da cliché e… - ytali_ : Esce “Le Orme di Tony”, l’autobiografia di #TonyPagliuca, tastierista e leader de #LeOrme. Una storia che si legge… - ilariainstabile : RT @artofsangiulia: “La libertà è quando riesco a fare una scelta senza sentire il peso delle possibili conseguenze. È buttarsi nella vita,… -