Una Vita, anticipazioni 25 febbraio: Susana scopre che Armando le ha mentito. Anabel respinge nuovamente Aurelio

Una Vita, anticipazioni 25 febbraio: eccoci a nuovi spoler. Siete curiosi?

Una Vita, anticipazioni 25 febbraio: il ristorante si prepara a riaprire. Intanto Susana …

Dopo che Sabina e Roberto si sono decisi a riaprire "Il Nuovo Secolo", si mettono al lavoro. Manca poco per riprendere l'attività. Nel frattempo Susana riceve uno shock, scoprendo che suo marito Armando non pernotta all'albergo di Parigi che le ha detto l'ultima volta che le ha scritto (le aveva mandato un telegramma) e ha paura per la sua sorte, anche perché è scoppiata la guerra.

Aurelio "ci prova" ancora con Anabel, ma …

Aurelio non demorde con Anabel. Cerca di nuovo di ...

