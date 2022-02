Una Meloni al giorno… oggi si è riscoperta anti-Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ha atteso di vedere se il vento che arrivava dall’Est fosse talmente forte da dover prendere una posizione. Alla fine quelle raffiche sono arrivate a suon di sirene antiaeree che riecheggiano sui cieli di Kiev, di esplosioni in moltissime città ucraine e dei carri armati che sono entrati in Ucraina dalla Bielorussia. Ha atteso lo scoppio della guerra, ma alla fine anche Giorgia Meloni si è schierata dalla parte del fronte anti-Putin. Meloni contro Putin, la leader di Fratelli d’Italia rompe il silenzio A differenza delle ultime occasioni, questa volta la leader di Fratelli d’Italia ha temporeggiato e ha aspettato il nuovo posizionamento anti-russo della Lega prima di esporsi. Perché nei giorni scorsi Giorgia Meloni è rimasta in silenzio, mentre la ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ha atteso di vedere se il vento che arrivava dall’Est fosse talmente forte da dover prendere una posizione. Alla fine quelle raffiche sono arrivate a suon di sireneaeree che riecheggiano sui cieli di Kiev, di esplosioni in moltissime città ucraine e dei carri armati che sono entrati in Ucraina dalla Bielorussia. Ha atteso lo scoppio della guerra, ma alla fine anche Giorgiasi è schierata dalla parte del frontecontro, la leader di Fratelli d’Italia rompe il silenzio A differenza delle ultime occasioni, questa volta la leader di Fratelli d’Italia ha temporeggiato e ha aspettato il nuovo posizionamento-russo della Lega prima di esporsi. Perché nei giorni scorsi Giorgiaè rimasta in silenzio, mentre la ...

Advertising

petergomezblog : Calenda dice “mai con Fratelli d’Italia”, ma a Genova vuole sostenere il sindaco Bucci (con Meloni). Orlando ironiz… - elio_vito : Spiace per Meloni e Salvini, e soprattutto spiace per le loro figlie, massima solidarietà, ma sono stat* proprio lo… - DSantanche : La sinistra non cambia mai, se hai più voti di loro sei pericoloso. Ma questo è ancora un Paese democratico, se ne… - Im_MissDove : RT @marfeluca: Una questione così grande, così delicata e così complessa, ridotta (anche da molti colleghi) alle miserie dei teatrini polit… - vinnix63 : RT @PBerizzi: È passata una settimana e il saluto fascista dell'eurodeputato bulgaro Angel Dzhambazki in aula a Strasburgo è ancora impuni… -