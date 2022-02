Un tirocinio in ambito sportivo apre le porte del mondo del lavoro ai NEET (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ancora pochi giorni e prenderà avvio il progetto “Entra in rete con lo sport”, ideato dall’associazione “Obiettivo Pontida” e realizzato anche grazie al contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca. Un’iniziativa che si rivolge ai giovani NEET (cioè i giovani non occupati, né inseriti in un percorso di istruzione e formazione) residenti nell’Isola Bergamasca e che offrirà a 6 giovani, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’opportunità di prendere parte ad un tirocinio retribuito (500 euro) di due mesi presso la piscina di Brembate di Sopra e la palestra di Brembate. I primi tre giovani cominceranno a marzo per finire ad aprile, gli altri tre prenderanno il loro posto a maggio e giugno. I ragazzi faranno da supporto agli istruttori di nuoto delle piscine comunali, aiuteranno nella gestione della manutenzione del campo ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) Ancora pochi giorni e prenderà avvio il progetto “Entra in rete con lo sport”, ideato dall’associazione “Obiettivo Pontida” e realizzato anche grazie al contributo della Fondazione della Comunità Bergamasca. Un’iniziativa che si rivolge ai giovani(cioè i giovani non occupati, né inseriti in un percorso di istruzione e formazione) residenti nell’Isola Bergamasca e che offrirà a 6 giovani, di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l’opportunità di prendere parte ad unretribuito (500 euro) di due mesi presso la piscina di Brembate di Sopra e la palestra di Brembate. I primi tre giovani cominceranno a marzo per finire ad aprile, gli altri tre prenderanno il loro posto a maggio e giugno. I ragazzi faranno da supporto agli istruttori di nuoto delle piscine comunali, aiuteranno nella gestione della manutenzione del campo ...

