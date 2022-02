Un posto al sole, anticipazioni 24 febbraio: Riccardo sotto pressione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un posto al sole si soffermerà su un clamoroso colpo di scena che destabilizzerà completamente la relazione tra Rossella e Riccardo. Virginia, l'ex moglie di Crovi, infatti, ha annunciato al medico di aver chiesto il trasferimento a Napoli dove ha iniziato a lavorare proprio nel suo stesso ospedale. Una mossa chiara per tentare con maggiore incisività di riconquistare il consorte, impegnato in una relazione con la Graziani. Riccardo ha lasciato Virginia quando ha scoperto che lei lo aveva tradito con suo fratello e, subito dopo, ha lasciato Bolzano per iniziare una nuova vita nella città partenopea. Qui ha incontrato Rossella e tra i due è nato un sentimento che è stato già più volte minacciato dai tentativi di Virginia di tornare con il marito. Le anticipazioni della soap opera di Rai 3 di oggi, ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 24 febbraio 2022) Unalsi soffermerà su un clamoroso colpo di scena che destabilizzerà completamente la relazione tra Rossella e. Virginia, l'ex moglie di Crovi, infatti, ha annunciato al medico di aver chiesto il trasferimento a Napoli dove ha iniziato a lavorare proprio nel suo stesso ospedale. Una mossa chiara per tentare con maggiore incisività di riconquistare il consorte, impegnato in una relazione con la Graziani.ha lasciato Virginia quando ha scoperto che lei lo aveva tradito con suo fratello e, subito dopo, ha lasciato Bolzano per iniziare una nuova vita nella città partenopea. Qui ha incontrato Rossella e tra i due è nato un sentimento che è stato già più volte minacciato dai tentativi di Virginia di tornare con il marito. Ledella soap opera di Rai 3 di oggi, ...

