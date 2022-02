Ue: sanzioni al ministro Difesa russo (Di giovedì 24 febbraio 2022) ...della Marina e dell'aviazione russa, il capo di Stato maggiore del Cremlino, il capo del canale tv statale Rt e la portavoce del ministero degli Esteri, condo quanto si legge nella Gazzetta Ufficiale ... Leggi su servizitelevideo.rai (Di giovedì 24 febbraio 2022) ...della Marina e dell'aviazione russa, il capo di Stato maggiore del Cremlino, il capo del canale tv statale Rt e la portavoce del ministero degli Esteri, condo quanto si legge nella Gazzetta Ufficiale ...

Advertising

Tg3web : Il ministro degli Esteri Di Maio ha riferito in Senato sulla crisi ucraina: 'Si riducono i margini per evitare la g… - dariodangelo91 : LATO POLITICO - #Zelesnky invita a stare calmi: 'Stiamo lavorando, alla fine vinceremo'. - Ministro esteri invia s… - dariodangelo91 : Richieste del ministro degli Esteri dell'#Ucraina, Kuleba: 1. Sanzioni devastanti alla #Russia ORA, incluso SWIFT… - Tina54748025 : ?? Il primo ministro canadese Trudeau ha affermato che la Federazione Russa è in attesa di nuove gravi sanzioni a c… - ultimora_pol : #Ucraina #Russia Ministro degli Esteri Dmytro #Kuleba: ''Il mondo deve agire immediatamente. È in gioco il futuro d… -