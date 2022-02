Ucraina | Zelensky proclama la legge marziale | ' Resistiamo a Putin'

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'U… - SkyTG24 : L'appello del presidente ucraino Volodymyr #Zelensky alla nazione: 'Niente panico. Siamo forti. Siamo pronti a tutt… - eziomauro : Ucraina, il presidente Zelensky proclama la legge marziale : 'Siamo pronti a tutto, vinceremo' - LucaCellamare : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky proclama la legge marziale: 'La Russia ha attaccato le nostre infrastrutture militari'. Il presidente… - LaBrujia : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Zelensky proclama la legge marziale: 'La Russia ha attaccato le nostre infrastrutture militari'. Il presidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Zelensky

'State calmi e state a casa', ha detto il presidente ucrainoalla popolazione. Annunciata l'introduzione della legge marziale L'invasione russa inha preso il via. Si sentono forti ...... Vladimir Putin ha lanciato "un'operazione militare" in, che col passare dei minuti si è ... Poi, nel colloquio telefonico con l'omologo ucraino, Volodymr, Joe Biden ha rivolto un ...Il mondo farà rendere conto alla Russia“. In una telefonata intercorsa con il Presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, Biden ha detto: “Mi ha chiesto di invitare gli altri leader del mondo a denunciare ..."Fermare Putin e la guerra contro l'Ucraina e il mondo. Costruire una coalizione anti-Putin. Sanzioni immediate e sostegni all'Ucraina". Lo twitta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Zelensky ha ...