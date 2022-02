Ucraina | Zelensky | Guerra dura | Russia è il male

(Di giovedì 24 febbraio 2022) "Laè il". Così il presidente dell'Volodymyrparlando di una "battaglia": "Il nemico avrà grandi perdite". "Non cederemo la nostra libertà, qualsiasi cosa pensi Mosca'...

"La Russia è il male". Così il presidente dell'Volodymyrparlando di una "battaglia dura": "Il nemico avrà grandi perdite". "Non cederemo la nostra libertà, qualsiasi cosa pensi Mosca'', ha quindi sottolineato. E dopo aver rivolto ...Per Washington "l'invasione dell'è iniziata". Esplosioni anche a Kharkiv, seconda città del ... Il presidenteha imposto la legge marziale.