Ucraina | Zelensky | Guerra dura | Russia è il male - Video

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) - "Laè il". Così il presidente dell'Volodymyrparlando di una "battaglia": "Il nemico avrà grandi perdite". "Non cederemo la nostra libertà, qualsiasi cosa pensi Mosca'', ha quindi sottolineato. E dopo aver rivolto un appello alla popolazione a ''donare sangue'' perché ''ci sono militari feriti negli ospedali'' che ne hanno bisogno", ha confermato di aver ''troncato i rapporti diplomatici con la''. Perché ''questa mattina passerà alla storia, ma è una storia diversa per l'e la'', ha detto. ''Laci ha attaccato in maniera cinica proprio come fece la Germania nazistante la Secondamondiale'', ha detto ancora ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia ha attaccato le infrastrutture militari ucraine. Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'U… - SkyTG24 : L'appello del presidente ucraino Volodymyr #Zelensky alla nazione: 'Niente panico. Siamo forti. Siamo pronti a tutt… - eziomauro : Ucraina, il presidente Zelensky proclama la legge marziale : 'Siamo pronti a tutto, vinceremo' - Giorg_Fo : RT @ilpost: Il presidente ucraino Zelensky ha tenuto un altro breve discorso televisivo in cui ha annunciato che l'Ucraina ha interrotto tu… - n0limet4ngere : RT @ilpost: Zelensky ha poi scritto su Twitter: «Armeremo chiunque voglia difendere il paese. Siate pronti ad appoggiare l'Ucraina nelle pi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Zelensky

Kiev, 24 feb 10:40 - L'ha deciso di rompere le relazioni diplomatiche con la Russia, dopo l'invasione lanciata questa mattina. Lo ha annunciato poco fa...GUARDA L'AGGHIACCIANTE VIDEO CON L'ANNUNCIO DI PUTIN: 'Infliggere il massimo delle vittime ai russi', ma inè panico Il Presidente ucraino Vollenha ordinato alle sue truppe ...A due ore dall’inizio del conflitto, il governo ucraino già segnala centinaia di persone morte o ferite negli attacchi operati dalle forme militari russe. Il presidente Zelensky annuncia l’imposizione ...Come anche concordato in una lunga telefonata con il presidente ucraino Zelensky. President Zelenskyy reached out to me tonight and we just finished speaking. I condemned this unprovoked and ...