Ucraina, Zelensky: "Guerra dura, Russia è il male" - Video (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) - "La Russia è il male". Così il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky parlando di una "battaglia dura": "Il nemico avrà grandi perdite". "Non cederemo la nostra libertà, qualsiasi cosa pensi Mosca'', ha quindi sottolineato. E dopo aver rivolto un appello alla popolazione a ''donare sangue'' perché ''ci sono militari feriti negli ospedali'' che ne hanno bisogno", ha confermato di aver ''troncato i rapporti diplomatici con la Russia''. Perché ''questa mattina passerà alla storia, ma è una storia diversa per l'Ucraina e la Russia'', ha detto. ''La Russia ci ha attaccato in maniera cinica proprio come fece la Germania nazista durante la Seconda Guerra mondiale'', ha detto ancora

