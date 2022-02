Ucraina | von der Leyen condanna l’attacco | “Putin vuoile colpire la stabilità dell’Europa Indeboliremo le basi economiche russe”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) “Questa mattina presto, le forzehanno invaso l’, un Paese libero e sovrano. Ancora una volta, nel centro, donne, uomini e bambini innocenti muoiono o temono per la loro vita. Condanniamo questo barbaro attacco e gli argomenti cinici usati per giustificarlo”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der. “Il presidenteè responsabile di riportare la guerra in Europa. In queste ore buie, l’Unione europea è unita all’e al suo popolo. Quello che stiamo affrontando è un atto di aggressione senza precedenti da parte della leadership russa contro un Paese sovrano e indipendente. L’obiettivo della Russia non è solo il Donbass, l’obiettivo non è solo l’, l’obiettivo è la...