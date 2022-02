Ucraina: violente vendite su titoli di Stato di Mosca e Kiev (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giornata da panico per i titoli di Stato russi e ucraini: il bond a 10 anni di Mosca ha concluso la seduta con una crescita del rendimento di 435 punti base al 15,2%, mentre quello di Kiev ha visto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) Giornata da panico per idirussi e ucraini: il bond a 10 anni diha concluso la seduta con una crescita del rendimento di 435 punti base al 15,2%, mentre quello diha visto ...

Ucraina, le ultime da Kiev: dopo le bombe, un 'sinistro' silenzio avvolge la città E' stata definita come 'un'operazione militare speciale ' volta a demilitarizzare l'Ucraina. Ci ... (Continua a leggere dopo la foto) Kiev: la città avvolta dal silenzio Le violente esplosioni che ...

Ucraina: violente vendite su titoli di Stato di Mosca e Kiev MILANO, 24 FEB - Giornata da panico per i titoli di Stato russi e ucraini: il bond a 10 anni di Mosca ha concluso la seduta con una crescita del rendimento di 435 punti base al 15,2%, mentre quello di ...

