Ucraina: Vezzali, 'tutti gli sportivi italiani uniti nella condanna dell'aggressione' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - "Con la guerra, perdiamo tutti. Lo sport è inclusione, integrazione e un ponte tra le diverse culture... in una parola, è PACE. Tutto lo sport e tutti gli sportivi italiani si uniscono alla condanna nei confronti dell'aggressione all'Ucraina". Così su Twitter la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina Vezzali. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. - (Adnkronos) - "Con la guerra, perdiamo. Lo sport è inclusione, integrazione e un ponte tra le diverse culture... in una parola, è PACE. Tutto lo sport eglisi uniscono allanei confrontiall'". Così su Twitter la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport Valentina

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Vezzali, 'tutti gli sportivi italiani uniti nella condanna dell'aggressione' - - TizianoPesce : RT @UispNazionale: #Online la selezione stampa di Uisp Nazionale. In primo piano: #Uisp: si fermi la guerra in #Ucraina, parta un vero proc… - UispNazionale : #Online la selezione stampa di Uisp Nazionale. In primo piano: #Uisp: si fermi la guerra in #Ucraina, parta un vero… - ParliamoDiNews : Sport: Vezzali, `a breve 80 mln di sostegno alle società sportive dilettantistiche` – Libero Quotidiano #… -