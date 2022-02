Ucraina: Uefa valuta opzioni per finale Champions dopo invasione Russia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Berlino, 24 feb. (Adnkronos) - La Uefa sta esaminando i piani di emergenza per dove organizzare la finale di Champions League a maggio dopo che la Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina. La Uefa è stata sottoposta a pressioni per privare la città russa di San Pietroburgo per la finale della più importante competizione per club europea in programma il 28 maggio da quando la crisi Ucraina-Russia si è aggravata all'inizio della settimana. Il presidente russo Vladimir Putin all'inizio di giovedì ha ordinato un'invasione militare dell'Ucraina che potrebbe spingere la Uefa a decidere che la partita non si sarebbe giocata a San Pietroburgo. La ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Berlino, 24 feb. (Adnkronos) - Lasta esaminando i piani di emergenza per dove organizzare ladiLeague a maggioche laha iniziato l'dell'. Laè stata sottoposta a pressioni per privare la città russa di San Pietroburgo per ladella più importante competizione per club europea in programma il 28 maggio da quando la crisisi è aggravata all'inizio della settimana. Il presidente russo Vladimir Putin all'inizio di giovedì ha ordinato un'militare dell'che potrebbe spingere laa decidere che la partita non si sarebbe giocata a San Pietroburgo. La ...

