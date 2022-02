Ucraina: Uefa sposterà finale Champions da Sanpietroburgo, domani conferma dall'Esecutivo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nyon, 24 feb. (Adnkronos) - La Uefa ha deciso di spostare la finale di Champions League da San Pietroburgo e sta elaborando i piani per la nuova destinazione dell'evento finale della competizione. La Gazprom Arena di San Pietroburgo, con una capienza di 68.000 posti, aveva avuto l'opportunità di ospitare l'evento clou a livello di club europei ma gli eventi di oggi hanno costretto ad un cambio di sede. La conferma arriverà solo domani dal Comitato Esecutivo convocato d'urgenza. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato un attacco all'Ucraina con esplosioni udite nella capitale Ucraina Kiev mentre sono state segnalate esplosioni anche nelle città di Odessa e Kharkiv. La Uefa sta monitorando la situazione. Dopo aver ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nyon, 24 feb. (Adnkronos) - Laha deciso di spostare ladiLeague da San Pietroburgo e sta elaborando i piani per la nuova destinazione dell'eventodella competizione. La Gazprom Arena di San Pietroburgo, con una capienza di 68.000 posti, aveva avuto l'opportunità di ospitare l'evento clou a livello di club europei ma gli eventi di oggi hanno costretto ad un cambio di sede. Laarriverà solodal Comitatoconvocato d'urgenza. Il presidente russo Vladimir Putin ha ordinato un attacco all'con esplosioni udite nella capitaleKiev mentre sono state segnalate esplosioni anche nelle città di Odessa e Kharkiv. Lasta monitorando la situazione. Dopo aver ...

