Ucraina, svegliarsi nell’Europa del 1939 sembra inspiegabile: sotto ci dev’essere dell’altro (Di giovedì 24 febbraio 2022) Andare a dormire con l’ansia in cuore nell’Europa del 2022. E svegliarsi bruscamente nell’Europa del 1939, con i soldati della Wehrmacht che spostano le barriere alla frontiera con la Polonia. O nella Mesopotamia del 2003, con le immagini dell’operazione ‘Shock and Awe‘, atterra e terrorizza, che segnò l’inizio dell’invasione del 2003. Vladimir Putin riporta indietro gli orologi della cronaca e della storia, lanciando il più grande attacco militare in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale: notizie di vittime e scene di profughi in fuga e di code alle pompe di benzina. L’attacco russo all’Ucraina appare inspiegabile, se letto alla luce dei ‘cui prodest’ della geopolitica: ci perdono tutti. Ma sotto c’è – ci deve essere – dell’altro, a cominciare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Andare a dormire con l’ansia in cuoredel 2022. Ebruscamentedel, con i soldati della Wehrmacht che spostano le barriere alla frontiera con la Polonia. O nella Mesopotamia del 2003, con le immagini dell’operazione ‘Shock and Awe‘, atterra e terrorizza, che segnò l’inizio dell’invasione del 2003. Vladimir Putin riporta indietro gli orologi della cronaca e della storia, lanciando il più grande attacco militare in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale: notizie di vittime e scene di profughi in fuga e di code alle pompe di benzina. L’attacco russo all’appare, se letto alla luce dei ‘cui prodest’ della geopolitica: ci perdono tutti. Mac’è – ci deve essere –, a cominciare ...

