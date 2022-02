Ucraina sotto attacco multiplo, forze russe avanzano da Crimea e Bielorussia: la manovra di Putin (Di giovedì 24 febbraio 2022) All’alba della guerra in Ucraina, secondo le intelligence, Putin avrebbe pianificato un attacco multiplo contro il Paese e lo starebbe ora portando avanti secondo una sequenza già scritta. Una serie di assalti simultanei per accerchiare velocemente Kiev e piegarla al controllo di Mosca, con una mossa che si riassumerebbe nello spettro di una”manovra a tenaglia“, farebbero da architettura del suo devastante piano di invasione. Schiacciata tra due ali di massicce operazioni di offensiva terrestre, la capitale cederebbe in poche ore. L’attacco di Mosca su Kiev: così si svilupperebbe l’invasione dell’Ucraina nella “mente” della Russia Questa mattina, dopo l’ordine di invasione lanciato da Putin alle sue forze militari ormai entrate ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 24 febbraio 2022) All’alba della guerra in, secondo le intelligence,avrebbe pianificato uncontro il Paese e lo starebbe ora portando avanti secondo una sequenza già scritta. Una serie di assalti simultanei per accerchiare velocemente Kiev e piegarla al controllo di Mosca, con una mossa che si riassumerebbe nello spettro di una”a tenaglia“, farebbero da architettura del suo devastante piano di invasione. Schiacciata tra due ali di massicce operazioni di offensiva terrestre, la capitale cederebbe in poche ore. L’di Mosca su Kiev: così si svilupperebbe l’invasione dell’nella “mente” della Russia Questa mattina, dopo l’ordine di invasione lanciato daalle suemilitari ormai entrate ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - ilpost : Ci sono diverse città ucraine sotto attacco. A questo link trovate il #liveblog con tutti gli aggiornamenti sull'Uc… - ilpost : Ci sono diverse città ucraine sotto attacco - atuputamadree : RT @repubblica: Putin invade l'Ucraina, Kiev sotto assedio: civili in fuga. Mattarella convoca consiglio supremo di difesa - Flavr7 : RT @michele_geraci: Chi esporta di più in #Russia? Tra gli europei c'è prima la #Germania e la #Bielorussia per ovvie ragioni geografiche e… -