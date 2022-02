Ucraina | sospeso il campionato | il comunicato ufficiale

Advertising

marcotravaglio : L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancor… - MCriscitiello : #RussiaUkraineConflict Aggiornamento: l’ambasciata italiana ha invitato i connazionali a lasciare l’Ucraina. De Zer… - DiMarzio : #RussiaUkraineConflict | Sospeso il campionato in #Ucraina, sarebbe ripartito il 25 febbraio: l'annuncio - PPihia : RT @marcotravaglio: L’altra sera, mentre tg e talk rilanciavano l’ennesima fake news americana dell’invasione russa dell’Ucraina (ancora ri… - Zio_Danilo : RT @sportmediaset: Guerra in #Ucraina: campionato sospeso, dubbi su Champions e playoff mondiali. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina sospeso

Kiev, 24 feb 10:20 - La Commissione nazionale per la supervisione del mercato dei capitali inhatutte le transazioni. La decisione è stata presa..."A causa dell'imposizione della legge marziale in, il campionato ucraino è stato" . La Premier Leaguesarebbe ricominciata proprio domani, 25 febbraio, con l'anticipo della ...L'Ucraina ha sospeso ufficialmente il campionato dopo i bombardamenti russi. Nella notte il presidente Putin ha ordinato l'attacco ...Ad annunciarlo è stata la federcalcio locale Poche ore dopo i primi bombardamenti effettuati dalle truppe russe in alcune città ucraine, è arrivata la sospensione del locale campionato di calcio. A co ...