Ucraina | sospeso il campionato | De Zerbi e lo staff bloccati in hotel

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Sospesa la Premier LeagueRoberto Desi trova bloccato con il suoina Kiev. Il tecnico italiano è infatti rientrato da poco con lo Shakhtar Donetsk (squadra che allena) dopo alcuni giorni di ritiro in Turchia. Insieme a lui 7 collaboratori italiani: il vice allenatore Davide Possanzini, l’allenatore dei portieri Giorgio Bianchi, i preparatori Vincenzo Teresa, Agostino Tibaudi e Marcattilio Marcattili e gli assistenti Michele Cavalli e Paolo Bianco. A dare la notizia Michele Criscitiello da SportItalia: Deavrebbe anche sentito le esplosioni nei dintorni. La news è stata confermata da Instagram dal calciatore Junior Moraes, brasiliano dello Shakhtar naturalizzato ucraino, che ha spiegato che “la situazione è grave”. Debloccato in ...

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina sospeso

Il campionato di calcio dell'è stato. Il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko , ha fatto sapere che "le forze armate" di Minsk "non stanno partecipando all'operazione" russa ...Dopo i primi bombardamenti che hanno dato il via alla guerra tra Russia e, è arrivata il comunicato ufficiale della Federcalcioche, prontamente, hail campionato di calcio in. 'A causa dell'imposizione della legge marziale in, il campionato ucraino è stato', le parole del comunicato. La ...La federcalcio ucraina ha deciso di sospendere il campionato dopo gli ultimi attacchi da parte dei russi verso la città di Kiev e non solo. Di seguito il comunicato: A causa dell’imposizione della ...(ANSA-AFP) - ROMA, 24 FEB - Twitter ha riconosciuto di aver sospeso per errore alcuni account che condividevano dettagli e fact checking sull'attività militare russa. I profili, ha spiegato la società ...