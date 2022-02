Ucraina, sirene antiaeree a Kiev dopo l'attacco russo (Di giovedì 24 febbraio 2022) Le sirene antiaeree risuonano a Kiev, la capitale Ucraina, che è stata bersaglio di attacchi russi nel corso di questa notte Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 24 febbraio 2022) Lerisuonano a, la capitale, che è stata bersaglio di attacchi russi nel corso di questa notte

Agenzia_Ansa : Le sirene stanno suonando nel centro di Kiev. Lo constata l'inviato dell'ANSA sul posto, nella zona dell'arco dell'… - LaStampa : Guerra in Ucraina, le sirene risuonano a Kiev dopo l'inizio degli attacchi russi - Open_gol : Le autorità hanno invitato la popolazione a rimanere a casa. Secondo Bloomberg la Russia sta usando armi ad alta pr… - magivshop : RT @TgLa7: ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti esplosioni ne… - myloverismalik : Boh raga sono in palestra e mi sta venendo da piangere vedendo i caccia sorvolare l’ucraina e a sentire le sirene, sembra un incubo -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina sirene Ucraina, sirene antiaeree a Kiev dopo l'attacco russo Le sirene antiaeree risuonano a Kiev, la capitale ucraina, che è stata bersaglio di attacchi russi nel corso di questa notte

