Ucraina, si combatte a Chernobyl: si teme per gli impianti nucleari, Zelenskyy: 'La Russia dichiara guerra all'Europa' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Un consigliere del Ministero dell'Interno di Kiev citato dalla Nbc riferisce che i combattimenti tra Russia e Ucraina sono arrivati alla cittadina Ucraina di Chernobyl, tristemente nota per il

