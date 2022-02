**Ucraina: Salvini, 'politica non si divida, pieno mandato a Draghi'** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Spero che in queste ore la politica non si divida, pieno mandato al presidente Draghi per agire di conseguenza con gli alleati per qualsiasi intervento si reputi necessario. Occorre intervenire per bloccare la guerra, bisogna essere seduti allo stesso tavolo e remare nella stessa direzione". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Libertà. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Spero che in queste ore lanon sial presidenteper agire di conseguenza con gli alleati per qualsiasi intervento si reputi necessario. Occorre intervenire per bloccare la guerra, bisogna essere seduti allo stesso tavolo e remare nella stessa direzione". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, ai microfoni di Radio Libertà.

Advertising

eziomauro : Ucraina-Russia, quando Salvini lodava le mosse di Putin su Donbass e Crimea - brandobenifei : Incredibile il silenzio di Matteo #Salvini. Pur di non discutere di #Putin e della crisi in #Ucraina, parla... di… - Agenzia_Ansa : Ucraina: 'Niente più shopping',. Polemica sul tweet di Borrell. Salvini: 'Tragico'. Anche FdI all'attacco, chiede u… - radiosilvana : RT @SerenoSteno: AL netto dello schifo della #Guerra in #Ucraina a margine noto sempre un terrificante silenzio della coppia populista, sov… - milano_today : Mentre la #Russia bombarda l'#Ucraina, i 'putiniani' italiani, da #Salvini a #Meloni a #DiBattista, tacciono imbara… -