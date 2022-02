Ucraina-Russia | Zelensky | “Costruire coalizione anti-Putin”

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Una “” per “costringere laalla pace”. Lo scrive su Twitter il presidente dell’Volodymyr. “Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti, con Olaf Scholz, Charles Michel, Andrzej Duda e Boris Johnson. Fermare immediatamentee la guerra contro l’e il mondo!una– scrive – Sanzioni immediate, difesa e sostegno finanziario all’. Chiudere lo spazio aereo. Il mondo deve costringere laalla pace”. “Il mondo è con noi”, ha scritto ancora, riferendo che “continua i negoziati con i leader”. “Abbiamo ricevuto il ...

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - lauragiovanna72 : RT @eziomauro: Russia-Ucraina, Putin dichiara guerra: 'Inizio di un'operazione speciale militare nel Donbass' - cuenta538563815 : RT @DantiNicola: Le immagini che arrivano dall'#Ucraina sono quelle che mai avremmo voluto vedere. L'attacco ingiustificato della #Russia r… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Russia

"Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire" in"sappia che larisponderà con delle conseguenze mai viste prima. Siamo preparati a tutto. Spero di essere ascoltato", ha affermato ...Leggi Anche, laha iniziato l'invasione. Manovra a tenaglia, attacchi anche da Bielorussia e Crimea. 'Missili su Kiev, centinaia di vittime'. Putin: 'Per chi interferisce conseguenze ...Un ospite sempre più presente nel salotto di Otto e mezzo, programma in onda su La7 che vede Lilli Gruber alla conduzione. Visto .... Qui c'è sempre il fatto che da una parte hai la Russia, che a tort ...Twitter blocca per errore account che inviavano video legittimi dai territori del Donbass, poi li ripristina e si scusa per l'accaduto.