Ucraina-Russia | Zelensky | “Costruire coalizione anti-Putin”

(Adnkronos) – Una "coalizione anti-Putin" per "costringere la Russia alla pace". Lo scrive su Twitter il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti, con Olaf Scholz, Charles Michel, Andrzej Duda e Boris Johnson. Fermare immediatamente Putin e la guerra contro l'Ucraina e il mondo! Costruire una coalizione anti-Putin – scrive – Sanzioni immediate, difesa e sostegno finanziario all'Ucraina. Chiudere lo spazio aereo. Il mondo deve costringere la Russia alla pace". L'articolo proviene da Italia Sera.

