Ucraina-Russia | Zelensky | Costruire coalizione anti-Putin

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) - Una "" per "costringere laalla pace". Lo scrive su Twitter il presidente dell'Volodymyr. "Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti, con Olaf Scholz, Charles Michel, Andrzej Duda e Boris Johnson. Fermare immediatamentee la guerra contro l'e il mondo!una- scrive - Sanzioni immediate, difesa e sostegno finanziario all'. Chiudere lo spazio aereo. Il mondo deve costringere laalla pace". "Il mondo è con noi", ha scritto ancora, riferendo che "continua i negoziati con i leader". "Abbiamo ricevuto il ...