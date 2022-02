Ucraina-Russia | media | dichiarazione guerra Putin registrata 3 giorni fa

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il video con cui Vladimirha annunciato ladicontro l’nella notte sarebbe stato registrato treprima, il 21 febbraio. Lo rivela la Novaya Gazeta, dopo aver esaminato i metadati del video caricato sul sito del Cremlino, che sarebbe stato creato alle 19 di trefa. “Ho deciso per un’operazione militare speciale”, ha detto. L’obiettivo dichiarato è “proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - DanyVenturi : E’ PURTROPPO INIZIATA LA GUERRA. La Russia bombarda l’Ucraina. La diretta video da Kiev - doll__parts__ : RT @Agenzia_Ansa: Crollano le Borse europee in avvio di contrattazioni dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. A Francoforte i… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Russia

... un avviso per chi vola, che informava della chiusura di un vasto tratto di cielo al confine tra: da Mariupol sino a Kharkiv e oltre. Poi l'attacco aereo. Missili da crociera e ...Domani incontrerò i leader del G7 e gli Stati Uniti e nostri Alleati e partner imporranno severe sanzioni alla. Continueremo a fornire supporto e assistenza ade al popolo ucraino". ..."Condanniamo nei termini più duri possibili l'aggressione militare senza precedenti della Russia all'Ucraina. Con azioni militari non provocate e non giustificate, la Russia sta grossolanamente violan ...Vladimir Putin ha annunciato che smilitarizzerà l'Ucraina con una "operazione militare speciale", che suona come una dichiarazione di guerra de facto, nell'ambito dell'azione per difendere i separatis ...