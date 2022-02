Ucraina-Russia | media | dichiarazione guerra Putin registrata 3 giorni fa

Advertising

chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - TgLa7 : ??UCRAINA?? L'Ucraina e' sotto attacco lungo i confini russo e bielorusso. La conferma è arrivata dalle Guardie di fr… - PennyDreadfull_ : RT @LaRagione_eu: 'Gli obiettivi della #Russia non sono solo il #Donbass e l'#Ucraina, ma la stabilità dell'#Europa e l'intero ordine inter… - Lucia39134555 : RT @operatwitt: C'è una ragione perché le dittature sono il male assoluto. Tutte le dittature. Dalle pet dittature come Cuba a quelle feroc… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Russia

"L'Italia condanna l'attacco della, ingiustificabile. siamo vicini a popolo e istituzioni ucraine" ha dichiarato Draghi dopo l'attacco russo in. "Siamo al lavoro con gli alleati ...... ma per i dem da condannare è ladi Putin e non semplicemente l'aggressione "Il governo italiano condanna l'attacco dellaall'. È ingiustificato e ingiustificabile". Queste le ...Guerra in Ucraina, la reazione del presidente americano Joe Biden: "La Russia ne renderà conto" di Massimo Basile. “Gli Usa e gli alleati risponderanno in modo unito e deciso”, dice il leader della Ca ..."Il presidente Zelensky si è rivolto a me questa notte e abbiamo appena finito di parlare. Ho condannato questo attacco ingiustificato e non provocato da parte delle forze militari russe. Lo ho aggior ...