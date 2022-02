Ucraina-Russia, l’appello del Vaticano: “Risparmiare al mondo gli orrori della guerra” (Di giovedì 24 febbraio 2022) Città del Vaticano – Di seguito riportiamo le parole del cardinale Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, in merito alle azioni di guerra tra Russia e Ucraina: “Di fronte agli sviluppi odierni della crisi in Ucraina, risaltano ancora più nette e più accorate le parole che il Santo Padre Francesco ha pronunciato ieri al termine dell’Udienza generale. Il Papa ha evocato ‘grande dolore’, ‘angoscia e preoccupazione’. Ed ha invitato tutte le Parti coinvolte ad ‘astenersi da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni’, ‘destabilizzi la convivenza pacifica’ e ‘screditi il diritto internazionale’. Questo appello acquista una drammatica urgenza dopo l’inizio delle operazioni militari russe in territorio ucraino (leggi qui). “I tragici scenari che ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 24 febbraio 2022) Città del– Di seguito riportiamo le parole del cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, in merito alle azioni ditra: “Di fronte agli sviluppi odiernicrisi in, risaltano ancora più nette e più accorate le parole che il Santo Padre Francesco ha pronunciato ieri al termine dell’Udienza generale. Il Papa ha evocato ‘grande dolore’, ‘angoscia e preoccupazione’. Ed ha invitato tutte le Parti coinvolte ad ‘astenersi da ogni azione che provochi ancora più sofferenza alle popolazioni’, ‘destabilizzi la convivenza pacifica’ e ‘screditi il diritto internazionale’. Questo appello acquista una drammatica urgenza dopo l’inizio delle operazioni militari russe in territorio ucraino (leggi qui). “I tragici scenari che ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - dierema82 : RT @valigiablu: Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - wasitjustalie : RT @Iperbole_: Nel frattempo già decine di arresti in varie città della Russia per persone che pacificamente protestavano contro l'invasion… -