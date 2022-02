Ucraina Russia, il soldato piange mentre saluta la figlia in partenza verso la “safe zone”: il video (Di giovedì 24 febbraio 2022) La Russia ha invaso l’Ucraina. E poche ore dopo l’inizio dei bombardamenti sono iniziate a circolare sul web, in particolare su Twitter, strazianti foto e video della guerra in Ucraina. In un video diffuso su Instagram, un soldato disperato e in lacrime saluta la figlia, mentre lei viene trasferita in una “safe zone” e lui resta a combattere contro l’invasione russa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Albatross Culture (@albatrossculture) L’uomo è un soldato, deve rimanere per combattere contro l’invasione russa. La piccola figlia, insieme alla madre, sta invece per partire con un autobus ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) Laha invaso l’. E poche ore dopo l’inizio dei bombardamenti sono iniziate a circolare sul web, in particolare su Twitter, strazianti foto edella guerra in. In undiffuso su Instagram, undisperato e in lacrimelalei viene trasferita in una “” e lui resta a combattere contro l’invasione russa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Albatross Culture (@albatrossculture) L’uomo è un, deve rimanere per combattere contro l’invasione russa. La piccola, insieme alla madre, sta invece per partire con un autobus ...

