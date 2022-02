Ucraina-Russia, il pacifismo è morto. Solo Papa Francesco scende in piazza (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Morire per Kiev?”. Proprio come il famoso “Morire per Danzica” (l’espressione, erroneamente attribuita al politico inglese Arthur Neville Chamberlain, primo ministro inglese tra il 1937 e il 1940, fu pronunciata da un deputato socialista francese, Marcel Déat, nel 1939, quando la Germania nazista occupò la città polacca mentre le coscienze occidentali, timorose verso l’aggressione hitleriana, non ne furono turbate) è un mood che non riesce ad affermarsi nelle coscienze del mondo occidentale, anche dentro la sinistra. La guerra tra Russia e Ucraina, ormai di fatto aperta, appare lontana, difficile da capire e da inquadrare. Carri ucraini schierati al confine con la Crimea I problemi della gente sono altri: il Covid, l’inflazione, le bollette, il lavoro, la vita quotidiana. Il movimento pacifista non esiste più. Storicamente e ideologicamente ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 24 febbraio 2022) “Morire per Kiev?”. Proprio come il famoso “Morire per Danzica” (l’espressione, erroneamente attribuita al politico inglese Arthur Neville Chamberlain, primo ministro inglese tra il 1937 e il 1940, fu pronunciata da un deputato socialista francese, Marcel Déat, nel 1939, quando la Germania nazista occupò la città polacca mentre le coscienze occidentali, timorose verso l’aggressione hitleriana, non ne furono turbate) è un mood che non riesce ad affermarsi nelle coscienze del mondo occidentale, anche dentro la sinistra. La guerra tra, ormai di fatto aperta, appare lontana, difficile da capire e da inquadrare. Carri ucraini schierati al confine con la Crimea I problemi della gente sono altri: il Covid, l’inflazione, le bollette, il lavoro, la vita quotidiana. Il movimento pacifista non esiste più. Storicamente e ideologicamente ...

