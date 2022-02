Ucraina | Russia ha iniziato invasione | esplosioni a Kiev

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Lahal’dell’. Il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato un’ “operazione militare speciale” inordinando ufficialmente il dispiegamento di militari dellanelle regioni di Donetsk e Luhansk.sono state segnalate nella capitalee in varie città del Paese. “Ho deciso per un’operazione militare speciale”, ha detto Putin. L’obiettivo dichiarato è “proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio”. Il presidente americano Joe Biden ha denunciato l'”attacco non provocato e ingiustificato” dellacontro l’e come Putin abbia “scelto una guerra premeditata che porterà a una catastrofica ...

Poche ore prima infatti sia Donetsk che Lugansk avevano chiesto formalmente aiuto militare alla Russia contro presunte operazioni dell'Ucraina. Una richiesta resa possibile, tra le altre cose, dal ... Nel Donbass - ha detto Evghenij Tishkovets - c'è la "primavera russa": un caldo anomalo in questo periodo dell'anno per due regioni "più vicine alla Russia che all'Ucraina". Le truppe di Mosca entrano in Ucraina non solo dal confine russo, anche da Crimea e Bielorussia. Nato, Onu e Ue condannano, Biden: "Dure sanzioni" ... Vladimir Putin annuncia in tv l'attacco all'Ucraina che a Mosca sono quasi le sei di mattina. «Un'operazione militare per proteggere il Donbass», dice il presidente russo, ...