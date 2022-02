Ucraina-Russia, G7: “Con guerra, Putin da parte sbagliata della storia” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il presidente Putin ha riportato la guerra nel continente europeo. Si è messo dalla parte sbagliata della storia”. E’ quanto hanno affermato i leader del G7, nella dichiarazione diffusa dopo il loro vertice in video conferenza nella giornata caratterizzata dall’attacco e dall’invasione della Russia ai danni dell’Ucraina. I leader si sono detti “scioccati” e condannano “l’aggressione militare su larga scala della Russia contro l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina”, lanciata “parzialmente da suolo bielorusso. Questo attacco non provocato e completamente non giustificato allo stato democratico dell’Ucraina è stato preceduto ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Il presidenteha riportato lanel continente europeo. Si è messo dalla”. E’ quanto hanno affermato i leader del G7, nella dichiarazione diffusa dopo il loro vertice in video conferenza nella giornata caratterizzata dall’attacco e dall’invasioneai danni dell’. I leader si sono detti “scioccati” e condannano “l’aggressione militare su larga scalacontro l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’”, lanciata “parzialmente da suolo bielorusso. Questo attacco non provocato e completamente non giustificato allo stato democratico dell’è stato preceduto ...

