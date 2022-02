Ucraina-Russia, “è guerra”: news oggi 23 febbraio – Ultime notizie (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – La Russia ha dato inizio all’invasione dell’Ucraina. Esplosioni nella capitale Kiev. Le prime reazioni da Usa e Europa: “guerra senza giustificazioni”. ORE 7.24 – Joe Biden ha condannato “l’attacco non provocato e ingiustificato delle forze militari russe” contro l’Ucraina in un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymr Zelensky. In una dichiarazione Biden spiega di aver parlato con Zelensky dei prossimi passi degli Usa e degli alleati contro la Russia, incluse “sanzioni severe”. Zelensky, fa sapere la Casa Bianca, ha chiesto a Biden di sollecitare i leader mondiali a “parlare chiaramente contro la palese aggressione del presidente Putin”. “Continueremo a fornire sostegno e assistenza – conclude la dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca – all’Ucraina e ... Leggi su italiasera (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Laha dato inizio all’invasione dell’. Esplosioni nella capitale Kiev. Le prime reazioni da Usa e Europa: “senza giustificazioni”. ORE 7.24 – Joe Biden ha condannato “l’attacco non provocato e ingiustificato delle forze militari russe” contro l’in un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymr Zelensky. In una dichiarazione Biden spiega di aver parlato con Zelensky dei prossimi passi degli Usa e degli alleati contro la, incluse “sanzioni severe”. Zelensky, fa sapere la Casa Bianca, ha chiesto a Biden di sollecitare i leader mondiali a “parlare chiaramente contro la palese aggressione del presidente Putin”. “Continueremo a fornire sostegno e assistenza – conclude la dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca – all’e ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - chetempochefa : La Russia ha iniziato l’invasione dell’Ucraina. Putin: 'Chiunque tenti di crearci ostacoli e interferire sappia che… - MediasetTgcom24 : La Russia ha iniziato l'invasione dell'Ucraina, attacchi sulle principali città #russia #guerra #ucraina #putin… - itsmc17 : RT @Gaia_Romaa: Arriva la pandemia e in santa pazienza sopporti quello che abbiamo sopportato tutti per 3 anni, sta quasi per terminare la… - alucab : RT @ilfoglio_it: ?? La Russia ha attaccato l’Ucraina alle quattro del mattino. E’ un’invasione su larga scala che riguarda tutto il paese e… -