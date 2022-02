Ucraina | Roksana e Ruslan Malinovskyi | ' Questo è un crimine contro l' umanità'

(Di giovedì 24 febbraio 2022) 'è unl', come si può fermareorrore?'. È il grido di dolore che chiude una story di Instagram di, moglie di, giocatore ucraino dell'...

...aggiunta anche la moglie. La giovane ha scritto un lungo messaggio su Instagram: "Ragazzi, la mattina presto la Russia ha ufficialmente iniziato la guerra sull'intero territorio dell'. ...Tutti gli obiettivi strategici esplodono, le persone sono inorridite, in preda al panico', scrive, originaria di Sebastopoli, in Crimea, mentre Ruslan è di Zhytomyr, nell'occidentale. ...Il centrocampista bergamasco e la moglie hanno manifestato la propria preoccupazione chiedendo aiuto sui social ...Mentre l’Atalanta è in Grecia, dove si prepara a giocare nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 febrbaio, contro l’Olympiacos, il match di ritorno dei play-off di Europa League , il trequartista orobico R ...