Ucraina, proteste in diverse città della Russia contro l'attacco militare: 500 fermati dalla polizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nonostante il governo russo abbia vietato tutte le protestare contro l'attacco militare all'Ucraina minacciando l'arresto, centinaia di cittadini russi sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra. Sit-in e cortei sono stati organizzati in 38 città della Russia, come Ekaterinburg, Novosibirsk, Krasnoyarsk e San Pietroburgo. Anche a Mosca, sulla Piazza Pushkin, diverse persone si sono radunate per esprimere il proprio dissenso sull'operazione militare in corso. E sono circa 500 persone le persone fermate dalla polizia per aver partecipato agli eventi pacifisti. Di queste oltre 200 a Mosca. Un altro centinaio di persone è stato invece arrestato a San Pietroburgo L'articolo ...

