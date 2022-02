**Ucraina: presidio davanti al consolato russo a Milano, ‘Putin terrorista'** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Milano, 24 feb. (Adnkronos) - Una trentina di ucraini sta manifestando davanti al consolato russo a Milano, vicino a piazzale Segesta, in zona San Siro. “Stop Putin”, “Putin terrorista”, “no war” si legge sui manifesti esibiti dai manifestanti, tutti avvolti nelle bandiere ucraine. Al momento in cui cittadini russi sono usciti dal consolato, ci sono stati accesi diverbi con i manifestanti ucraini, che hanno urlato “Russi fascisti” e a una donna mentre usciva ''stronza, non capisci che i nostri figli stanno morendo?''. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022), 24 feb. (Adnkronos) - Una trentina di ucraini sta manifestandoal, vicino a piazzale Segesta, in zona San Siro. “Stop Putin”, “Putin”, “no war” si legge sui manifesti esibiti dai manifestanti, tutti avvolti nelle bandiere ucraine. Al momento in cui cittadini russi sono usciti dal, ci sono stati accesi diverbi con i manifestanti ucraini, che hanno urlato “Russi fascisti” e a una donna mentre usciva ''stronza, non capisci che i nostri figli stanno morendo?''.

