Ucraina | Pouyanné Ceo TotalEnergies “gas russo insostituibile nell’immediato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Se il gasnon arriverà più in Europa avremo un vero riguardo al prezzo del gas in Europa”. Ad affermarlo, intervenendo al forum della Fédération nationale des travaux publics (Fntp), è il Ceo di, Patricksottolineando che il gasnon è immediatamente sostituibile. “Sarebbe preoccupante” dover fare a meno del gasperché, spiega, “il gasoggi rappresenta il 40% del mercato del gas in Europa”. Per rifornire l’Europa in gas, sottolinea il Ceo del colosso energetico francese, “servono dei gasdotti oppure dei rigassificatori per fare arrivare il Gnl. Quelli che abbiamo in questo momento sono pieni. Non abbiamo abbastanza rigassificatori in Europa per poter sostituire quel 40% di gas ...