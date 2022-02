Ucraina, Nato: “Russia pagherà prezzo politico ed economico molto pesante” (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’attacco all’Ucraina da parte della Russia “costituisce un atto di aggressione contro un Paese indipendente e pacifico. Mosca pagherà un prezzo politico ed economico molto elevato”. Lo dichiara il Consiglio dell’Atlantico del Nord, organo di governo della Nato, riunitosi oggi a Bruxelles. La Nato, si sottolinea, ha “ripetutamente invitato la Russia per colloqui nel Consiglio Nato-Russia, ma Mosca ancora non ha fatto una mossa reciproca. E’ la Russia, e solo la Russia, che ha scelto l’escalation” contro l’Ucraina. “Esortiamo la Russia, nel modo più forte, ad abbandonare la via della violenza e ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’attacco all’da parte della“costituisce un atto di aggressione contro un Paese indipendente e pacifico. Moscaunedelevato”. Lo dichiara il Consiglio dell’Atlantico del Nord, organo di governo della, riunitosi oggi a Bruxelles. La, si sottolinea, ha “ripetutamente invitato laper colloqui nel Consiglio, ma Mosca ancora non ha fatto una mossa reciproca. E’ la, e solo la, che ha scelto l’escalation” contro l’. “Esortiamo la, nel modo più forte, ad abbandonare la via della violenza e ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - SalvatoreMerlo : Diceva che in Ucraina è in atto “un golpe di Ue e Nato”. Poi l’hanno fatto giustamente sottosegretario agli Esteri.… - fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - VonCaste : Se cadesse l’#Ucraina, l’Occidente avrebbe il nemico in casa. Repubbliche baltiche e Polonia temono di essere i pro… - lydiabooktwt : RT @Ucrainarussia: ++ ?? #UkraineRussiaCrisis: Il Segretario Generale della #NATO Jens #Stoltenberg “Non abbiamo al momento intenzione di sc… -