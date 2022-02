Ucraina, Nato: "Momento grave, la guerra e' in Europa" (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Qualsiasi attacco a un nostro alleato fara' scattare la nostra reazione". Lo ha ribadito il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in conferenza stampa. Il Consiglio atlantico oggi ha anche ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 24 febbraio 2022) "Qualsiasi attacco a un nostro alleato fara' scattare la nostra reazione". Lo ha ribadito il segretario generale dellaJens Stoltenberg in conferenza stampa. Il Consiglio atlantico oggi ha anche ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - fattoquotidiano : Per capire cosa sta accadendo in #Ucraina e da dove scaturisce il conflitto, occorre osservare non solo la Russia,… - SalvatoreMerlo : Diceva che in Ucraina è in atto “un golpe di Ue e Nato”. Poi l’hanno fatto giustamente sottosegretario agli Esteri.… - NATOlizer : Ucraina, le prime mosse del governo italiano: più militari «sul fianco Est della Nato» e sanzioni «dure»… - manolo_loop : #Ucraina. Apparentemente un battello turco è stato colpito dai russi nel mar Nero, mentre navigava da #Odessa in di… -