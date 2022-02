Ucraina | missile russo colpisce il porto di Odessa | Video

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ilstrategico diè stato colpito qualche ora fa da un. Un filmato pubblicato sui social mostra il momento della terribile esplosione che, secondo quanto riportato dall'amministrazione regionale, avrebbe causato più di 18 morti. Guarda tutti i, il momento in cui ill'aerodi FrankivskSi moltiplicano le testimonianze in rete dei bombardamenti sul territorio ucraino. Uno ...Guerra Russia-: auto in fuga da KievLunghe colonne d'auto in uscita dalla città di Kiev. È ciò che ...Guerra Russia-: i civili si rifugiano nei bunkerIl suono delle sirene ...

Zelensky: 'La Russia è il male. Difenderemo la nostra libertà' Video : Illanciato dalla Russia Video : Lesorta l Onu 'a fare tutto il possibile per fermare la guerra' Video : Sirene antiaeree suonano a Kiev Roma, 24 febbraio 2022 - E' guerra in: l'......all'alba di giovedì 24 febbraio (le 4 in Italia), Vladimir Putin ha dichiarato guerra all'. ... Secondo le autorità locali, unrusso ha ucciso almeno 18 persone in una base militare a ...A tal proposito, il presidente ucraino Zelenky ha affermato che i russi vogliono la centrale nucleare. Fonti di Kiev, inoltre, hanno riportato che a Glukhov, nella regione di Sumy, “I militari ucraini ...Roma, 24 feb. - Nell'area di Glukhov, nella regione di Sumy, una delle quattro direttrici dell'invasione ordinata da Putin "i militari ucraini hanno utilizzato ...