Ucraina, Minuto Rizzo (Nato): “Temo molti morti, obiettivo Putin cambio governo a Kiev’ (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il rischio dell'”invasione su larga scala” avviata nella notte dalla Russia è che “ci possano essere molti morti”, pure se al momento non è chiaro quale sia l’obiettivo territoriale di Vladimir Putin, mentre quello politico sembra essere il cambio di governo a Kiev. E’ l’analisi di Alessandro Minuto Rizzo, ex vice segretario generale della Nato e presidente del Nato defense college foundation, il quale sottolinea come il “dittatore” russo abbia un’idea di nazione che “si esprime in termini territoriali, con una visione che è del XIX secolo”. I russi sono entrati in Ucraina la scorsa notte ma al momento non è chiaro fino a dove si vogliano spingere, “credo che le decisioni verranno ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 24 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il rischio dell'”invasione su larga scala” avviata nella notte dalla Russia è che “ci possano essere”, pure se al momento non è chiaro quale sia l’territoriale di Vladimir, mentre quello politico sembra essere ildia Kiev. E’ l’analisi di Alessandro, ex vice segretario generale dellae presidente deldefense college foundation, il quale sottolinea come il “dittatore” russo abbia un’idea di nazione che “si esprime in termini territoriali, con una visione che è del XIX secolo”. I russi sono entrati inla scorsa notte ma al momento non è chiaro fino a dove si vogliano spingere, “credo che le decisioni verranno ...

