Ucraina, Meloni: "Inaccettabile attacco della Russia, ho garantito a Draghi la massima collaborazione da FdI"

"L'attacco su larga scala della Russia contro l'Ucraina è semplicemente Inaccettabile. La comunità internazionale deve rispondere compatta a difesa del diritto internazionale". È il commento rilasciato alla stampa dalla presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, prima della partenza per il Cpac, la conferenza politica annuale dei conservatori Usa, di Orlando. Meloni cita esplicitamente la Russia e Mosca, distinguendosi dalle dichiarazione più generiche dell'alleato di centrodestra Salvini. "Ho scritto stamattina al premier Draghi, per garantire la massima collaborazione di Fratelli d'Italia in questo momento difficile. In queste ore sarà negli Stati Uniti anche per ribadire la ...

