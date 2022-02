Ucraina: Malpezzi, 'tutti condannino attacco Russia senza distinguo' (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Il Parlamento italiano sia unito e tutte le forze politiche condannino con fermezza e senza alcun distinguo il gravissimo attacco della Russia all'Ucraina". Lo scrive su Twitter la capogruppo del Pd al Senato, Simona Malpezzi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Il Parlamento italiano sia unito e tutte le forze politichecon fermezza ealcunil gravissimodellaall'". Lo scrive su Twitter la capogruppo del Pd al Senato, Simona

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Malpezzi, 'tutti condannino attacco Russia senza distinguo' - - ParliamoDiNews : Ucraina: Malpezzi, `Senato si riunisca in via straordinaria` – Libero Quotidiano ##RussiaUcraina ##CaosCentrodestra… - Swiety000 : RT @ArtiHare: Letta, DelRio, Morani, Gualmini, Serracchiani, Malpezzi, Marcucci in una Nota Comune hanno dichiarato che, come primo support… - zazoomblog : Ucraina: Malpezzi Senato si riunisca in via straordinaria - #Ucraina: #Malpezzi #Senato #riunisca - ArtiHare : Letta, DelRio, Morani, Gualmini, Serracchiani, Malpezzi, Marcucci in una Nota Comune hanno dichiarato che, come pri… -