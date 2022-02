Ucraina | l’Italia alza le difese cyber Le raccomandazioni dell’Agenzia

Leggi su formiche

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Nelle ore precedenti l’invasione russa, l’è stata colpita da diversi attacchi informatici, che il governo ha definito “di un livello completamente diverso”. Nel mirino i siti web di diverse banche e dipartimenti governativi diventati inaccessibili. Pare si sia trattato, di nuovo, di attacchi Ddos, che hanno inondato i siti con enormi quantità di richieste fino a farli bloccare. Problemi a Internet sono stati registrati dopo le esplosioni nella città di Kharkiv. Confirmed: Significant internet disruption registered in #Ukraine-controlled city of #Kharkiv shortly after huge explosions heard; users report loss of fixed-line service on provider Triolan while cellphones continue to work Live Report: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/cVSJg2XtQf — NetBlocks (@netblocks) February 24, 2022 In relazione all’evoluzione della situazione internazionale, ...