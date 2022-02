(Di giovedì 24 febbraio 2022) L'(EFA) ha contattato i suoi membri inpromettendoaiin seguito all'attacco subito da parte delle forze russe. L'ha annunciato che aiuterà ia rischio dopo aver contattato i suoi membri in, promettendo loroin seguito al terribile attacco che ha avuto luogo nel paese questa mattina da parte della Russia di Putin. Il presidente dell'EFA ha dichiarato: "Stiamo esaminando i vari modi in cui possiamo fornire supporto pratico ai membri della nostra associazione, attraverso la nostra i mezzi di cui disponiamo in collaborazione con organizzazioni vicine ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Ucraina: l'European Film Academy offre il proprio sostegno ai registi locali - damy85twit : RT @eurofestivalit: #RussiaUkraineConflict: il comunicato dell’European Broadcasting Union. Nel frattempo i rappresentanti dei due Paesi st… - AndreaZurini : Firmate per dare un segnale ai governi europei sosteniamo l'Ucraina. Escludiamo la Russia dal circuito Swift.… - Valenti25083493 : RT @SkyTG24: Ucraina, European Film Academy a registi a rischio: 'Vi aiuteremo' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Ucraina, European Film Academy a registi a rischio: 'Vi aiuteremo' -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina European

L'Film Academy ha annunciato che aiuterà i registi locali a rischio dopo aver contattato i suoi membri in, promettendo loro sostegno in seguito al terribile attacco che ha avuto luogo ...L'invasione della Russia contro l'può creare una più ampia crisi energetica europea con ... dice Jonathan Hackenbroich, analista dell'Council on Foreign Relations (Ecfr). "Il ...24 feb 2022 - Gli organizzatori hanno sottolineata che la manifestazione “è un evento culturale non politico che unisce le nazioni e celebra le differenze attraverso la musica” ...Il presidente degli Stati Uniti annuncia le misure contro il Cremlino su Twitter. La centrale di Chernobyl è in mano ai russi ...