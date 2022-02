Ucraina, le preghiere di Malinovskyi che posta il discorso del presidente. La moglie: “Fermate l’orrore” (Di giovedì 24 febbraio 2022) I colori della bandiera, le mani giunte in segno di preghiera e il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensy. Nei pensieri del centrocampista dell’Atalanta Ruslan Malinovsky, in queste ore, non c’è soltanto l’impegnativa trasferta di Europa League contro l’Olympiacos, ma anche la grande preoccupazione per quel che sta accadendo nel suo paese d’origine, come si intuisce dalla storia postata sul suo profilo Instagram. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha annunciato in tv l’autorizzazione a operazioni militari del Donbass, lanciando un appello ai soldati ucraini affinché depongano le armi e intimando ai Paesi stranieri di evitare interferenze. Roksana Malinovska, moglie del fantasista nerazzurro, ha raccontato sempre via social quel che sta vivendo il suo popolo: “La Russia ha ufficialmente ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 24 febbraio 2022) I colori della bandiera, le mani giunte in segno di preghiera e ildelucraino Volodymyr Zelensy. Nei pensieri del centrocampista dell’Atalanta Ruslan Malinovsky, in queste ore, non c’è soltanto l’impegnativa trasferta di Europa League contro l’Olympiacos, ma anche la grande preoccupazione per quel che sta accadendo nel suo paese d’origine, come si intuisce dalla storiata sul suo profilo Instagram. Ilrusso, Vladimir Putin, ha annunciato in tv l’autorizzazione a operazioni militari del Donbass, lanciando un appello ai soldati ucraini affinché depongano le armi e intimando ai Paesi stranieri di evitare interferenze. Roksana Malinovska,del fantasista nerazzurro, ha raccontato sempre via social quel che sta vivendo il suo popolo: “La Russia ha ufficialmente ...

