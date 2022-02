Ucraina | l' ambasciatore italiano a Kiev | ' Svegliato dalle bombe | per il momento restiamo qui'

Advertising

McFaul : L'ex ambasciatore Usa: «Putin non ragiona come noi. Vuole mostrare che i regimi vincono» - Agenzia_Ansa : Guterres: 'Putin fermi le truppe e dia una chance alla pace'. 'Questa non è una guerra, ma un'operazione militare s… - fattoquotidiano : STORICO E AMBASCIATORE “Kiev nella Nato è un errore, dovrebbe essere un Paese neutrale tipo una Svizzera dell’Est… - roccogarramone2 : RT @Geopoliticainfo: ????????L'#Ucraina ha chiesto ufficialmente alla #Turchia di impedire alle navi da guerra russe di entrare nel Mar Nero. '… - InfoConsapevole : RT @Geopoliticainfo: ????????L'#Ucraina ha chiesto ufficialmente alla #Turchia di impedire alle navi da guerra russe di entrare nel Mar Nero. '… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina ambasciatore

La situazione a Kiev peggiora di minuto in minuto. I bombardamenti continuano senza sosta sulla capitalee Pier Francesco Zazo ,italiano in, racconta: 'Ci sono colonne interminabili di macchine . Gli italiani sono rimasti in città , hanno qui la famiglia , l'attività. E non credevano scoppiasse davvero la ......tra questi diversi video diventare virali anche filmanti della guerra Russia -del 2014, della guerra libica del 2011 e delle esplosioni di Beirut del 2020. Un esempio: un ex...“La Nato non ha truppe in Ucraina e non ha alcun piano e nessuna intenzione di schierare truppe in questo Paese”, ha affermato anche Jens Stoltenberg dopo un incontro di emergenza degli ambasciatori ...esprimendo "il rammarico e la preoccupazione per quanto sta accadendo tra Russia e Ucraina". Manifestazione in piazza: “Stop ai licenziamenti” I lavoratori degli hotel Majestic, Cicerone, Sheraton e ...