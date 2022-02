**Ucraina: la testimonianza di Natalia, 'vi parlo da rifugio Kiev, chiedo aiuto e una preghiera'** (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Ora sono a Kiev, dove abbiamo una casa accoglienza, l'unica casa accoglienza in tutta l'Ucraina. Oggi alle cinque di mattina noi qui a Kiev ci siamo svegliati A causa dei bombardamenti, senza capire bene che cosa stesse succedendo, e abbiamo capito che era cominciata la guerra". È la toccante testimonianza all'Adnkronos di Natalia Onipko, coordinatrice dei progetti umanitari della ong Soleterre a Kiev. "Da vent'anni -dice la donna- aiutiamo i bambini malati qui, negli ospedali principali dell'Ucraina. Faccio questo video ora dalla mia casa, dove mi trovo nascosta nel rifugio con la mia famiglia, e lo faccio subito perché non so cosa succederà dopo e se potrò ancora comunicare con l'Italia”. "Nella casa accoglienza -prosegue la Onipko- abbiamo nove famiglie, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 febbraio 2022) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Ora sono a, dove abbiamo una casa accoglienza, l'unica casa accoglienza in tutta l'Ucraina. Oggi alle cinque di mattina noi qui aci siamo svegliati A causa dei bombardamenti, senza capire bene che cosa stesse succedendo, e abbiamo capito che era cominciata la guerra". È la toccanteall'Adnkronos diOnipko, coordinatrice dei progetti umanitari della ong Soleterre a. "Da vent'anni -dice la donna- aiutiamo i bambini malati qui, negli ospedali principali dell'Ucraina. Faccio questo video ora dalla mia casa, dove mi trovo nascosta nelcon la mia famiglia, e lo faccio subito perché non so cosa succederà dopo e se potrò ancora comunicare con l'Italia”. "Nella casa accoglienza -prosegue la Onipko- abbiamo nove famiglie, ...

